З 15 крилатих ракет до Харкова долетіли 3, з РСЗВ ситуація важча, – Синєгубов

росія продовжує цинічно обстрілювати Харків та наближені населені пункти області. Для цього окупанти активно застосовують крилаті ракети та реактивні системи залпового вогню.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері телемарафону єдиних новин розповів, що потрібно, аби унеможливити удари росіян по Харкову. 24 канал передає деталі.

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Проблема Харкова – відстань до російського кордону

Олег Синєгубов пояснив, що реактивні системи залпового вогню, які використовує ворог, зокрема "Смерч" та "Ураган", можуть уражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Річ у тім, що деякі ділянки територій обласного центру розташовані всього за 40 кілометрів від кордону з росією.

Саме тому, за словами очільника області, ворога потрібно відкинути якомога далі від Харкова, і тоді вже вибудовувати найсучаснішу лінію оборони у регіоні.

Потрібно розрізняти РСЗВ і крилаті ракети. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то сьогодні вночі (у ніч проти 11 липня – 24 канал) ми зафіксували виліт у наш бік із території росії, із району Бєлгорода, близько 15 крилатих ракет. По місту Харкову було лише три "прильоти",

– уточнив Синєгубов.

Посадовець зазначив, що у деяких випадках спрацювали українські сили протиповітряної оборони, а деякі ворожі ракети були націлені на інші населені пункти.

Якщо це РСЗВ, то ситуація важча. Збити їх наразі вкрай важко, фактично неможливо. Це, по суті, ті "Гради", які накривали, умовно кажучи, позиції наших військових. Ну а тепер ворог перейшов на тактику, щоб тероризувати надалі наше місцеве населення,

– додав очільник Харківської ОВА.

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Масовані обстріли Харкова росіянами: коротко

Вранці 11 липня росіяни вдарили по Харкову 10 снарядами із реактивної системи залпового вогню "Смерч". Станом на 17:00 стало відомо про 6 загиблих, ще понад 30 людей отримали поранення. Через ворожі обстріли довелось тимчасово призупинити рух метро на Салтівській лінії.

Добою раніше, у ніч проти 10 липня, окупанти поцілили по Харкову трьома ракетами. Унаслідок вогню зруйновано школу та багатоквартирний будинок, а також пошкоджено дитячий багатопрофільний санаторій. За інформацією рятувальників, унаслідок удару по житловому будинку постраждав 62-річний чоловік.

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