У Херсоні російський дрон поранив 3 людей, серед постраждалих – сімейний лікар

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення Херсона. Уранці понеділка, 31 березня, окупанти за допомогою БпЛА скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та Херсонську обласну прокуратуру. Постраждало одразу 3 людини.

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Що відомо про поранених

Ворог постійно атакує цивільну інфраструктуру Херсонщини. Більшість атак відбуваються поруч із Дніпром – там окупантам простіше працювати, вони можуть застосовувати дрони на оптоволокні.

Унаслідок останньої дронової атаки на Дніпровський район обласного центру постраждало 3 людини. У важкому стані перебувають 44-річний і 61-річний чоловіки.

У молодшого потерпілого мінно-вибухова травма, множинні уламкові поранення правої руки й тулуба. Старший – сімейний лікар з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями грудної клітини, правого зап'ястка й лівого передпліччя.

Ще одну постраждалу, 43-річну жінку, наразі обстежують лікарі. Її стан оцінюють як легкий – мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини.

За фактом вчинення воєнного злочину за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, під російський обстріл Херсона 27 березня потрапила бригада швидкої допомоги, яка вже допомагала 59-річному пораненому. Унаслідок удару постраждали 33-річний фельдшер і 63-річний водій карети.