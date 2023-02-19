На Херсонщині зараз пекло: росіяни вбили родину та поранили дітей
Джерело:Херсонська ОВА
Окупанти щодня жорстоко обстрілюють населені пункти Херсонської області. Вранці 19 лютого росіяни масованим артилерійським вогнем уразили селище Бургунка Бериславського району.
Про це повідомили у Херсонській ОВА. Відомо, що один зі снарядів влучив у подвірʼя місцевих жителів.
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Росіяни вбивають мирних людей у їхніх домівках
Станом на 13:06 кількість постраждалих від російських обстрілів людей у селі Бургунка Бериславського району складає 8 осіб. Відомо, що 3 з них – діти.
Крім того, є щонайменше 3 загиблих. У Херсонській ОВА передають, що на одне з приватних подвір'їв влучив російський снаряд.
Унаслідок трагедії постраждала родина з 7 осіб. Мати, батько і дядько – загинули, а бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 13-річний хлопчик – отримали поранення.
Усіх постраждалих госпіталізували. Раніше повідомляли, що у цьому ж селі поранення отримав 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що У Бургунці зараз справжнє пекло. Він закликав місцевих бути обережними, адже держава-терористка не припиняє чинити злочини проти мирного населення.
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Через російські обстріли на Херсонщині чи не щодня є загиблі та постраждалі
- Ворог чи не щодня обстрілює житлові будинки в Херсонській області. Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
- На жаль, майже кожного дня надходить інформація про загиблих та постраждалих цивільних. Крім будинків місцевих страждають також гуманітарні об'єкти та критична інфраструктура.
- Також в області зберігається мінна небезпека. Коли ворог тікав, то лишив після себе велику кількість мін та боєприпасів, які не розірвалися. Тому в облраді закликали жителів області бути обережними та дуже уважними – від цього залежить їхня безпека та життя.