На Херсонщині зараз пекло: росіяни вбили родину та поранили дітей

Окупанти щодня жорстоко обстрілюють населені пункти Херсонської області. Вранці 19 лютого росіяни масованим артилерійським вогнем уразили селище Бургунка Бериславського району.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. Відомо, що один зі снарядів влучив у подвірʼя місцевих жителів.

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Росіяни вбивають мирних людей у їхніх домівках

Станом на 13:06 кількість постраждалих від російських обстрілів людей у селі Бургунка Бериславського району складає 8 осіб. Відомо, що 3 з них – діти.

Крім того, є щонайменше 3 загиблих. У Херсонській ОВА передають, що на одне з приватних подвір'їв влучив російський снаряд.

Унаслідок трагедії постраждала родина з 7 осіб. Мати, батько і дядько – загинули, а бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 13-річний хлопчик – отримали поранення.

Усіх постраждалих госпіталізували. Раніше повідомляли, що у цьому ж селі поранення отримав 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що У Бургунці зараз справжнє пекло. Він закликав місцевих бути обережними, адже держава-терористка не припиняє чинити злочини проти мирного населення.

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