Кожен ранок починається з обстрілу, – журналістка про вкрай важку ситуацію в Херсоні
- Херсон регулярно зазнає обстрілів російськими "Градами" та іншою артилерією.
- У місті серйозні проблеми з електрикою, водою та опаленням через знищену ТЕЦ, а влада шукає альтернативні джерела тепла.
Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину FPV-дронами, артилерією, усім, чим тільки можуть. Майже кожен ранок в обласному центрі починається з обстрілів міста російськими "Градами", реактивними системами залпового вогню.
З настанням холодів ситуація у Херсоні стала ще важчою. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич пояснила 24 Каналу, що у місті проблеми зі світлом та водою, майже немає опалення.
Що відбувається у Херсоні?
Євгенія Вірлич зазначила, що холодна зима – це велике випробування для херсонців. Росіяни продовжують обстрілювати. У місті постійні проблеми з електрикою та водою. Тепла майже немає, тому що Херсонська ТЕЦ була практично знищена, загарбники розбили її.
Нещодавно в ОВА анонсували, що шукають альтернативні джерела. Будуть працювати над модульними котельнями, але для цього потрібен час. А найближчими днями прогнозують морози.
Приблизно з вересня ми фіксували, що, мабуть, майже кожен ранок починається з обстрілів Херсона російськими "Градами", реактивними системами залпового вогню. Це доволі страшно. Нещодавно обстріляли мікрорайон, в якому я жила і буваю там. Це спричинило загибель трьох людей,
– розповіла журналістка.
Обстріли Херсона: останні новини
Від ранку 2 січня Росія гатила по об'єкту теплогенерації в Херсоні. Внаслідок прильотів були перебої з опаленням у місті. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що мета ворога – залишити херсонців узимку без тепла.
Вдень 8 січня Росія обстріляла з артилерії кафе у Херсоні. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, протягом доби окупанти обстріляли й інші райони міста.