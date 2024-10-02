Ми завдамо ударів по важливих цілях, – ізраїльський генерал про відповідь на атаку Ірану

Ізраїль готується відповісти Ірану за атаку 1 жовтня. Ударів країна може завдати по важливих іранських цілях.

Про це розповів начальник Генштабу ЦАХАЛ, ізраїльський генерал-лейтенант Герці Га-Леві, передає The Guardian. Він також наголосив, що в Ізраїлю є можливість відповісти на іранський масований обстріл.

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Як Ізраїль готується відповісти на іранську атаку

Герці Га-Леві на відео з військово-повітряної бази в центральному Ізраїлі через день після ракетного удару Ірану сказав, що ізраїльські військові готують відповідь на цей зухвалий обстріл.

Ми можемо визначити місцеперебування важливих цілей і вразити їх точно й потужно,

– сказав начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.

Він підкреслив, що в Ізраїлю є можливості досягти та завдати удару по кожному місці на Близькому Сході. Тому, за словами генерала, ті вороги, які ще не зрозуміли цього, незабаром це зрозуміють.

До слова, журналісти видання Axios писали, що Ізраїль може готуватися до ударів по іранських нафтових об'єктах. Водночас у видання зазначили, що якщо після ізраїльської "помсти" Тегеран знову атакує країну, тоді в ізраїльській владі не виключають, що наступна відповідь передбачатиме удари по ядерних об'єктах Ірану.

Загалом під час атаки по Ізраїлю Іран запустив близько 180 ракет. Тоді системи протиповітряної оборони перехоплювала ворожі ракети.