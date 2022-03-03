Обстріли не зупиняються, ворог цілеспрямовано руйнує Харків, – Терехов

Росіяни продовжують оюстрілювати мирний Харків, намагаються зруйнувати інфраструктуру міста. Проте місцеве населення не має наміру здаватися.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що окупанти бомбили Салтівське трамвайне депо – згоріли кілька нових автобусів, трамваїв.

Зверніть увагу Низький уклін нашим захисникам, вони утримують ворога на підступах до міста, – мер Харкова

Ми витримаємо це випробування, – Терехов

"Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру Харкова. Б'є в підстанції, вимикаючи електроенергію міста, б'є по нашим котельням, зупиняючи теплопостачання. Б'є по житловим будинкам, знищуючи харків'ян", – сказав Терехов.

Міський голова закликав мешканців Харкова не виходи з укриттів. Він пояснив, що гуманітарна допомога у великій кількості прямує і частково вже у місті.

"Ми будемо триматися. Ми витримаємо це випробування і ми обов'язково переможемо. Тому що це – місто Харків, ми – харків'яни, ми разом і це найголовніше", – наголосив Ігор Терехов.

Терехов звернувся до містян: дивіться відео

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