Окупанти гатили по Одещині ракетами Х-31: влучили у будинок та портову інфраструктуру

росіяни зранку 11 липня обстріляли Одеську область. Свої смертоносні снаряди ворог запустив з літаків з акваторії Чорного моря

Ракети запустили з винищувачів

Спершу повідомляли, що по Одещині росіяни вдарили 4 ракетами, однак згодом з'ясувалося, що їх було 7. Били окупанти ракетами класу "повітря – земля" Х-31.

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Смертоносні снаряди запускали з винищувачів Су-30. Одна ракета влучила у приватний будинок в одному з прибережних селищ. Ударна хвиля пошкодила сусідні будинки, дерева та автомобілі. Зараз на місці події працюють рятувальники, вони розбирають завали.

Інша ракета влучила в об'єкт портової інфраструктури, а решта снарядів були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону.

Пожежі на місці події не виникали. Також відомо, що минулося без жертв.



російська ракета влучила у житловий будинок на Одещині / Фото ОК "Південь"



На місці події працюють рятувальники / Фото ОК "Південь"



Вибухова хвиля зачепила сусідні будинки / Фото ОК "Південь"

Зауважимо, повітряну тривогу в області оголосили о 10:53. Приблизно через 13 хвилин пролунали вибухи.

Обстріли Харкова й Миколаєва

11 липня під ворожий вогонь потрапив і Харків. Окупанти обстріляли школу, шиномонтаж, житловий будинок тощо. На жаль, 3 людей загинули, а ще 31 особа постраждала. Усі потерпілі перебувають у лікарні, у більшості з них виявили вибухові травми.

Зауважимо, що серед постраждалих є 2 дітей віком 4 та 16 років. Відомо, що дівчинка-підліток перебуває у стані середньої важкості.

Стріляли 11 липня й по Миколаєву. Ворог запустив по місту 6 ракет. За попередніми даними, постраждала 1 людина.

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