Військовий експерт пояснив, яка мета обстрілів росіян з систем С-300

Росія продовжує обстрілювати прикордонні регіони ракетами С-300. Їхня дальність становить не більше 200 кілометрів.

Можливості їх збивати в України поки що немає, тому потрібно знищувати пускові установки, з яких вони працюють. Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Юрій Федоров.

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За словами військового експерта, однією з причин частого використання росіянами ракет С-300 є спроба знесилення наших систем ППО. Так вони намагаються ліквідувати можливість захисту великих міст України і важливих стратегічних об'єктів.

Федоров про обстріл прифронтових територій: дивитись відео

Потрібно знищувати пускові установки

Федоров повідомив, що єдина можливість запобігати обстрілам комплексами С-300 та РСЗВ – це знищувати пускові установки росіян.

Якщо будуть доставлені в Україну системи протиповітряної оборони Patriot, тоді з'явиться можливість знищувати ці ракети у польоті,

– додав спікер.

Досі єдино можливим варіантом залишається бити по пускових установках росіян, частина з яких розміщена на тимчасово окупованих територіях, а частина на території Росії, однак у союзників України є певні перестороги щодо ударів по території агресора.

Однак Федоров наголосив, що це Україна стала жертвою агресії Росії. Він вважає, що визначене міжнародне право на самооборону в цьому випадку дозволяє завдавати ударів і знищувати, якщо є така можливість, пускові установки росіян, з яких вони обстрілюють Україну.

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