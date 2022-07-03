Розбомбили ринок, серед загиблих - дитина: фото та відео наслідків удару росіян по Слов'янську

Росіяни майже кожного дня здійснюють обстріли Слов'янська. Ворог прагне завдати якомога більше руйнувань та забрати якнайбільше життів мирних українців.

Російські окупанти продовжують шалено обстрілювати мирні міста на Донбасі. Тотальна руйнація та терор – це єдині способи ведення війни, на які розраховує ворог, та завдяки яким він сподівається досягнути бодай якихось "успіхів" у війні з Україною.

Читайте також Окупанти захопили гуртожитки Херсонського університету: студентів і аспірантів вигнали

Наслідки обстрілів Слов'янська

Слов'янськ на Донеччині часто потрапляє під обстріли російських окупантів. Ворог у бажані вбивати та руйнувати не цурається застосовувати заборонені касетні боєприпаси.

На жаль, внаслідок обстрілів Слов'янська загинуло багато людей, серед них й дитина, відомо також про велику кількість поранених. Ворог вже звично цілив у мирні об'єкти, наслідки руйнувань просто шалені.

Як виглядає Привокзальний ринок у Слов‘янську після обстрілу росіян: фото Катерини Гаценко

Повна окупація Донбасу – наразі пріоритетна ціль окупантів. Для її досягнення вони залучають великі ресурси, артилерію та "гарматне м'ясо".

Відео Катерини Гаценко

Донбас має стати плацдармом ворога для подальшого наступу на Україну. Також росіяни планують використати окуповані території як козир у переговорах.

Відео Катерини Гаценко

Тактика у росіян проста – стирати з обличчя землі усе, що трапляється на їхньому шляху. Лише на таку й розраховують окупанти.

Відео Катерини Гаценко

Дивіться відео до теми – росіяни у Бєлгороді дуже злякалися "бавовни"