У Сумах – задимленість через ворожі обстріли

Росія постійно атакує прикордонні міста, зокрема, Суми. Внаслідок ворожих обстрілів там задимленість.

Зранку 3 жовтня у Сумах можна спостерігати задимленість. Це – наслідок ворожих обстрілів.

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Що сталося

️Внаслідок ворожих атак сталося займання сухої рослинності.

️Підрозділи ДСНС працюють над локалізацією і ліквідацією пожеж.

️Задимленість серйозна, тому просять обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.

Вночі 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку дронами "Шахед" по енергетичних об'єктах Сумської області, що призвело до знеструмлення Шосткинської, Глухівської та Ямпільської територіальних громад.

Вночі проти 3 жовтня Росія запустила 105 безпілотних літальних апаратів. Повітряні сили відзвітували про роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, збити вдалося 78 дронів.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.