До 200 щодня: кількість ворожих прильотів по Сумщині збільшується

Щодня прикордонні райони Сумщини страждають від російських обстрілів. Тепер їхня інтенсивність зростає. За минулу добу на території області зафіксовано понад 200 прильотів.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає 24 канал. Ніч 14 серпня в області минула відносно спокійно, але вже близько 6 ранку окупанти знову відкрили вогонь.

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Страждають усі прикордонні райони області

Дмитро Живицький наголосив, що росіяни обстрілюють усі прикордонні райони Сумщини – від Чернігівщини до Харківщини у районі 5 – 10 кілометрів від кордону з росією. Щодня по території області прилітало в межах 100 – 150 снарядів, однак тепер ця кількість зросла. 13 серпня росіяни випустили щонайменше 223 снаряди.

Для атак росія використовує різні види артилерії, самохідні артилерійські установки, міномети й реактивні системи залпового вогню.

Окупанти чинять терор проти мирного населення, руйнуючи цивільну інфраструктуру, приватні будинки та господарства.

Постраждалих унаслідок масованих обстрілів немає

Голова ОВА повідомив, що унаслідок обстрілів 13 та 14 серпня, на щастя, постраждалих немає. Однак часто мирні мешканці зазнають поранень або й гинуть від російських атак.

Живицький зазначив, що з урахуванням кількості снарядів та щільності обстрілів й тих руйнувань, які виникають, вдається уникати великої кількості постраждалих та жертв. При цьому голова ОВА наголосив, що кожне життя є безцінним.

Також Дмитро Живицький пояснив наміри окупантів – вони хочуть відволікти наші війська від інших напрямків фронту. Крім того, загарбники намагаються виявити позиції прикордонників. Однак більшість атак спрямовані саме проти мирного населення.

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