Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників, – Гайдай

Російські військові продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначає, що через це не вистачає рятувальників у місті.

Сергій Гайдай підкреслив, що протягом неділі, 13 березня, окупанти зосередили увагу на житлових кварталах і об'єктах інфраструктури Сєвєродонецька. Їх російські найманці практично безперестанку обстрілювали.

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Усе більше людей залишилися без даху над головою

Глава Луганської ОВА зауважив, що у місті горіли будинки як у старих, так і в нових районах. Також постраждали від окупантів школа, лісгосп та багато інших об'єктів.

Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно,

– підкреслив він.

Сергій Гайдай додав, що мешканці міста намагаються виїхати. У багатьох із них ворог, який буцімто несе мир, забрав житло.

"Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", – додав він.

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