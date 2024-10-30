"Шахеди" намагаються заплутати мобільні вогневі групи ППО Києва

Російські дрони заходять на Київ на малих висотах і з різних сторін. Це відбувається для того, щоб заплутати мобільні вогневі групи, які їх збивають.

Про це сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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Чому російські дрони намагаються заплутати мобільні вогневі групи ППО

Шахеди постійно змінюють маршрути. Атака йде хвилями. Заходять вони на малих висотах. Хоча минулого місяця був випадок, коли російські дрони заходили на висоті понад один кілометр. Крутяться в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна мета – максимально заплутати мобільні вогневі групи, змусити їх переміщатись і таким чином створити коридор для проходження наступних хвиль шахедів,

– сказав Шаманов.

Він додав, що третю ніч поспіль уламки падають у Солом’янському районі. Однак він не зміг пояснити, чому саме цей район опинився в центрі уваги російських атак.

За словами Шаманова, цієї ночі росіяни здійснили 19 дронову атаку на Київ від початку жовтня. Водночас російські дрони – це не лише шахеди. Зокрема, є ще дрони "Гербера", які росіяни можуть запускати без бойової частини, тобто як фальш-ціль.

Це ще одна тактика, спрямована на те, щоб заплутати ППО. Водночас ці дрони є вразливими до засобів радіоелектронної боротьби, наголосив речник КМВА.