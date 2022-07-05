Вони бояться вуличних боїв, – Маляр пояснила тактику Росії

Росіяни не припиняють шаленого наступу на Донбас. Вони не застосовують жодної іншої тактики, окрім тотального руйнування.

Шалена вогнева перевага – це єдиний фактор, який дозволяє російським окупантам досягати незначних успіхів у війні з Україною. Ворог просто зосереджує на певному напрямку велику кількість своєї артилерії та просто рівняє з землею усе, що розташовується попереду нього.

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Чому окупанти обрали цю тактику

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, для росіян така тактика ведення війни далеко не нова. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Подібний спосіб просування російські окупанти застосовували й у Сирії. Причини – елементарний страх прямого бою.

Росіяни дуже бояться прямого зіткнення, вони дуже бояться вуличних боїв. Вони просто нам в цьому програють. Тому їхній спосіб – рухатися за допомогою обстрілів та тотальних руйнувань,

– розповіла Маляр.

Також варто розуміти те, що шалений прочухан, який росіяни отримали на Півночі, дав їм зрозуміти. що у прямому контакті із ЗСУ їх чекає дуже швидка поразка.

Що стосується руйнувань міст та інфраструктури, то вже очевидно, що ворог не будує абсолютно ніяких планів на їх подальше використання і цікавиться виключно захопленням територій.

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