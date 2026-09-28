Б'ють по центру Києва: військовий розкрив, що задумали в Росії

Росія суттєво посилила терор проти України. Лише у Києві сьогодні впродовж дня два прильоти дронів по цивільній інфраструктурі.

Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТРО Тарас Березовець. За його словами, багато що змінило поява в росіян реактивних дронів. Однак це тимчасові труднощі.

Росія тепер по-іншому атакує дронами

Як наголосив Березовець, ворог перейшов до нової тактики застосування дронів ще в липні. Зараз стало значно менше масованих атак безпілотниками. Натомість росіяни запускають хвилями свої реактивні дрони "Герань-5", проти яких Сили оборони ще шукають ефективний засіб.

Фактично в найбільших українських містах триває "нескінченна" тривога з невеликими інтервалами спокою. Може бути від 15 хвилин до 2 годин. І потім знову все повторюється. Все це насамперед для виснаження підрозділів ППО. Якщо ти знаєш, що в тебе одна атака на день, то готуєшся до неї, а потім відновлюєшся. А коли йдуть постійні такі атаки, то моменту відновлення фактично немає,

– зазначив Березовець.

Сили оборони вже вдосконалюють дрони-перехоплювачі та шукають інші рішення, які дозволять швидко й ефективно знищувати реактивні безпілотники. Доки такий засіб не масштабують, до того моменту Росія зможе в такий спосіб тероризувати Україну.

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Окрім цього, усі ці нахабні атаки по цивільній інфраструктурі – чергова спроба Росії змусити український народ піти на поступки, про які диктатор Путін говорить вже не перший рік. Йдеться не лише про здачу Донецької та Луганської областей, але й скорочення ЗСУ та переформатування України в країну, на яку впливатиме Кремль.

Додамо, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що Україна вже збиває близько 50% реактивних дронів, які запускають окупанти. Зараз йде робота над тим, аби вийти на 80 – 90%+ збиття. Значну ставку роблять саме на дрони-перехоплювачі.