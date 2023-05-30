Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив на тому, що зокрема українські дипломати докладають багато зусиль, щоб посилювати санкційний тиск на Росію. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ворог обстрілює Україну безкарно

Восени минулого року посилились обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Тоді майже на кожний масований обстріл росіян Європейський Союз "відповідав" новими санкціями проти країни-агресорки.

Проте зараз це не відбувається. І окупанти обстрілюють Україну безкарно.

"Якби українським дипломатам вдалось домовитись, що, умовно кажучи, за кожну ракету, яка прилітає з Росії, Україні західні партнери надають один танк. Тоді б росіяни 10 разів подумали, перед новим обстрілом. І вони б усвідомили, що їхні дії мають прямі наслідки", – зауважив політтехнолог.

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Помститися – це замало

Він також прокоментував атаку безпілотників на Москву, яка відбулась 30 травня. Нагадаємо, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до цих атак. Хоча й "задоволенням за ними спостерігає".

"Я розумію радість в серцях українців, що відбулась помста росіянам. Проте важливо не просто помститися, а перемогти Росію і знищити її, як державу", – зазначив Михайло Шейтельман.

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Обстріл Києва проти ночі 30 травня