Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив на тому, що зокрема українські дипломати докладають багато зусиль, щоб посилювати санкційний тиск на Росію. Про це він розповів 24 Каналу.
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Ворог обстрілює Україну безкарно
Восени минулого року посилились обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Тоді майже на кожний масований обстріл росіян Європейський Союз "відповідав" новими санкціями проти країни-агресорки.
Проте зараз це не відбувається. І окупанти обстрілюють Україну безкарно.
"Якби українським дипломатам вдалось домовитись, що, умовно кажучи, за кожну ракету, яка прилітає з Росії, Україні західні партнери надають один танк. Тоді б росіяни 10 разів подумали, перед новим обстрілом. І вони б усвідомили, що їхні дії мають прямі наслідки", – зауважив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про те, як росіяни мають відповідати за обстріли України: дивіться відео
Помститися – це замало
Він також прокоментував атаку безпілотників на Москву, яка відбулась 30 травня. Нагадаємо, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до цих атак. Хоча й "задоволенням за ними спостерігає".
"Я розумію радість в серцях українців, що відбулась помста росіянам. Проте важливо не просто помститися, а перемогти Росію і знищити її, як державу", – зазначив Михайло Шейтельман.
Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу
Обстріл Києва проти ночі 30 травня
- Вночі Україна зазнала чергової атаки дронами-камікадзе. В Києві було чутно вибухи. Як повідомила Київська міська військова адміністрація, працювала наша ППО.
- В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що окупанти атакували столицю України 31 дронами-камікадзе. 29 з них були знищені силами та засобами Повітряних сил.
- Внаслідок атаки загинула одна жінка. Вона під в цей час перебувала на балконі своєї квартири у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі і дивилась, як збивають дрони. Ще 11 людей постраждали, з яких 6 лікуються вдома, а 5 – госпіталізовані.
- Загалом після атаки до поліції Києва звернулись понад 50 потерпілих. У цих людей пошкоджені будинки, квартири, офісні приміщення, магазини, гаражі та автівки.