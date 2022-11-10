Чи зупинить Росія обстріли української енергосистеми: прогноз Лани Зеркаль

Росія руйнує нашу енергосистему, але українські фахівці ліквідовують наслідки та співпрацюють з партнерами щодо постачання необхідного для цього обладнання. Крім того, очікувати, що окупанти припинять обстріли електромереж не варто.

Україна працює над тим, щоб отримати автотрансформатори, які забезпечують живлення та постачання електроенергії. Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики, надзвичайна та повноважна амбасадорка Лана Зеркаль.

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Чи зупинить Росія атаки нашої енергетичної системи

За її словами, відповідні автотрансформатори не є обладнанням, яке лежить на складах – вони виготовляються на замовлення. Тож нашій державі було доволі важко працювати над тим, щоб отримати замовлення першочергово.

Водночас російські загарбники продовжуватимуть свої спроби повністю знищити нашу критичну інфраструктуру, адже від них не варто очікувати чогось іншого.

Я не чекаю від росіян нічого доброго і ніколи не чекала. На жаль, всі мої прогнози збулися, не зважаючи на те, що я дуже хотіла б помилятися,

– констатувала радниця міністра енергетики.

Зеркаль припустила, чи зупинить Росія обстріли нашої енергосистеми: дивіться відео

Українці перестануть відчувати удари Росії по енергосистемі

Політолог Ігор Рейтерович також зазначив, що удари країни-агресорки по енергетичних об'єктах України, ймовірно, будуть продовжуватися. Однак рано чи пізно атаки Росії перестануть впливати на українську енергосистему так сильно, як це відбувається зараз.

На думку політолога, це може бути пов'язано з 2 факторами, а саме:

По-перше, сили протиповітряної оборони України, які не дають ворожим ракетам та дронам досягнути цілі, ефективно працюють.

По-друге, збільшується кількість озброєння, яке потрібно ЗСУ, щоб зменшити ефект від російських атак. Тим паче, що українські військові вже вміють користуватися західними системами ППО.

Рейтерович підкреслив, що настане переломний момент, через який росіяни вже не зможуть переступити. Крім того, західні партнери передають нам генератори та інші речі, які є вкрай необхідними перед зимою.

У Росії не буде необхідних ресурсів, щоб створити вал цих ракет або безпілотників, і остаточно вивести з ладу нашу енергетичну систему,

– сказав політолог.