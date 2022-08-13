Особисто бачив обстріл, – інженер ЗАЕС детально розповів про техніку росіян на території станції

На Запорізькій атомній електростанції перебуває дуже багато російської техніки різних типів. Один із інженерів ЗАЕС не лише розповів про неї детально, а й описав обстріли, які ведуть окупанти.

Інженер не називав своє ім'я з міркувань безпеки. Проте деталі, які він розповідав, дійсно вказують на те, що це інтерв'ю за 13 квітня дійсно дав інженер Запорізької АЕС. Зокрема, там підтвердили те, що обстріл станції ведуть

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Яка техніка росіян вже є на ЗАЕС

Більшість інженерних машин, "Уралів" та іншого транспорту російські військові загнали під перехідні галереї. Ними зазвичай персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Зазвичай працівники станції називають ці галереї "естакади".

Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об'єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ "Град" із повністю завантаженим боєкомплектом,

– розповів працівник ЗАЕС.

Окремо він описав те, що відбувається на майданчику зберігання важких металевих конструкцій. Раніше там ставили свіжі парогенератори чи інше обладнання. Проте тепер у цьому місці розташовані російські артилерійські установки, які й обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя. "Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд", – акцентував інженер.

Також додав, що це не лише його спостереження. Адже кожен зі співробітників ЗАЕС "це бачив, чув і знає звідки куди летить". Окрім цього він розповів, що напередодні початку обстрілів працівники "росатому" вимагали карти ЗАЕС. Зокрема, взяли вони навіть ландшафтні карти. Тому окупанти точно знають, куди потрібно стріляти.

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