Це 400 тисяч людей: Старух назвав міста, які доведеться евакуювати у випадку аварії на ЗАЕС

росія переступає всі межі й займається ядерним тероризмом. Війська ворога захопили найбільшу в Європі атомну станцію на Запоріжжі й обстрілюють її.

Якщо на ЗАЕС виникне ядерна небезпека, то обов'язково доведеться евакуювати понад 400 тисяч людей із Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

До теми росіяни отримали протилежну реакцію, – Жданов про наслідки обстрілів Енергодара

Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області,

– пояснив він.

За його словами, якщо справдяться найгірші прогнози, то треба буде евакуювати мешканців Нікополя, Марганця, Енергодару, Василівки, Дніпрорудного та інших населених пунктів.

Повністю захистити людей – це складне завдання, бо частина території перебуває в окупації.

Що відбувається на АЕС зараз

За словами Старуха, поки що радіаційна ситуація на станції стабільна. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність окупанта.

"Нехтувати жодною загрозою не можна. Збереження життя та здоров'я наших людей – у пріоритеті", – наголосив Старух.

Зараз коригують план евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення, враховуючи військову ситуацію. Всі заходи контролює центральна влада.

Які наслідки обстрілів ЗАЕС можуть бути

російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС в Енергодарі. Президент Зеленський закликав світ не ігнорувати це. Окупанти прикриваються станцією й обстрілюють міста та громади поряд. росіяни на об'єктах станції ховають боєприпаси та військову техніку. Станція замінована, будь-яка аварія загрожує всій Європі та світу.

Зеленський також наголошував, що через такі дії росіян настав час для нових санкцій проти "росатому" та всієї атомної галузі держави-терористки. Варіант є лише один: окупанти повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів – без жодних умов.

А політолог Андрій Вігірінський висловлював думку про те, що росія навряд підірве Запорізьку АЕС. Аргументував це тим, що окупанти намагаються перемкнути ЗАЕС до енергосистеми росії.

Чому станцію складно вдарити: дивіться відео