Відео про їхній подвиг опублікували на YouTube-каналі МВС.

Дивіться також Росія атакувала Запоріжжя дронами: кількість поранених зросла до 10, серед них – двоє дітей

Як підлітки рятували людей після обстрілу?

5 травня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Після цього хлопці побачили густий чорний дим, почули крики людей та кинулися на допомогу. Із собою вони мали аптечки з турнікетами.

На місці удару спершу вони знайшли чоловіка. Він лежав на траві з поламаними ногами, а уламок застряг у коліні.

Постраждалого перенесли у безпечніше місце, а ще заспокоїли дружину, яка якраз телефонувала йому.

Далі хлопці продовжили допомагати іншим потерпілим.

Ми їх несли на траву і Олександр надавав домедичну допомогу. Він говорив, що мені робити, я робив, що він скаже. Потім ми їх відносили в автівки і їх відвозили до лікарні,

– розповів Ростислав.

Олександр розповів, що навчався в Центрі спеціальної підготовки, був на вишколах з тактичної медицини 3-ї ОШБ та АЗОВ.

"Відповідальність відчував, тому що були дуже тяжкі поранення", – зазначив він.

Згодом хлопці ще й відвідали врятованих у лікарні.

Підлітки рятували людей після обстрілу: дивіться відео

Нагадаємо, що 5 травня через російську атаку у місті було зруйновано житлові будинки й об'єкти інфраструктури, були масштабні пожежі. Зокрема, горіла станція технічного обслуговування з більш ніж десятьма автомобілями, будівля магазину, територія приватного підприємства та інші об'єкти.

Того дня окупанти скинули щонайменше чотири керовані авіабомби на житловий район. А коли на місце прибули екстрені служби, ті атакували їх ударними безпілотниками.

На жаль, загинули щонайменше 12 людей, а постраждали ще 46.