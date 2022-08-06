В Енергодарі лунають нові вибухи, щосекунди є ризик некерованої ядерної катастрофи, – мерія

Через дії росіян в Енергодарі та на Запорізькій АЕС щодня є ризики ядерної катастрофи. Зокрема у місті 6 серпня лунали вибухи.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабижа. Вона наголосила, що росія створює реальну ядерну загрозу.

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Поки світ боїться ядерної бомби, назріває серйозна катастрофа

Яна Дабижа зазначила, що зараз весь світ боїться запуску керованої ядерної ракети, водночас окупанти в Енергодарі створили нову загрозу, яка не керується кнопками. В окупованому місті, де розташована найбільша АЕС у Європі, продовжуються обстріли станції. Близько 17:00 лунали нові вибухи.

Поки людство боїться керованої ядерної зброї путіна, в Енергодарі щосекунди є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа,

– наголосила Дабижа.

росія хоче знеструмити Південь

"Енергоатом" опублікував нову заяву щодо Запорізької АЕС в Енергодарі. Там наголосили, що метою артилерійських обстрілів станції з боку окупантів є знищення її інфраструктури і знеструмлення Півдня України.

В "Енергоатомі" наголосили, що є висока ймовірність того, що окупанти продовжать обстріли атомної електростанції, адже вони хочуть створити ядерну та радіаційну загрозу.

Завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення,

– наголосили в заяві.

Окупанти розмістили свою техніку, зброю та вибухівку в машинних залах 1 та 2 енергоблоків станції, що фактично є мінуванням ЗАЕС. Водночас загарбники замінували берегову лінію станції за лінією охолоджувальних басейнів і прилеглого берега Каховського водосховища.

На тлі серйозної загрози "Енергоатом" звернувся до ООН, МАГАТЕ та всієї міжнародної спільноти зробити усе можливе для того, щоб відправити на ЗАЕС безпекову місію, добитися демілітаризації станції та виведення російських військ звідти.

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