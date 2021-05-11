В Ізраїлі обурені ракетним ударом із території Сектора Гази по околицях Єрусалима. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що такі дії не можна залишити без відповіді.

За його словами, бойовики з Гази перетнули своїми діями червону лінію. Так Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл території Ізраїлю, який стався 10 травня.

Нагадаємо В останній день Рамадану Ізраїль сколихнули масові сутички між палестинцями і силовиками

Загострення палестино-ізраїльських відносин у травні 2021: що сталося

У травні 2021 року відносини між палестинцями та ізраїльтянами стрімко загострилися. 10 травня відбулися потужні взаємні ракетні обстріли. Ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в День Єрусалима, і атакували ракетами околиці Єрусалима,

– заявив він.

І наголосив, що Ізраїль не терпітиме такого і "відповість з великою силою".

Коротко про травневі події в Ізраїлі

На початку травня 2021 року в останні дні священного мусульманського місяця Рамадан в Єрусалимі відбулися акції протесту палестинців, і проходили вони не мирно.

в Єрусалимі відбулися акції протесту палестинців, і проходили вони не мирно. Наприклад, на Храмовій горі палестинці побилися з поліцією Ізраїлю, а Червоний Хрест повідомив про сотні травмованих.

з поліцією Ізраїлю, а Червоний Хрест повідомив про сотні травмованих. Увечері понеділка, 10 травня, з території палестинців – Сектора Гази – у бік Ізраїлю вилетіли ракети . За різними даними, їх було від 7 до понад 10.

. За різними даними, їх було від 7 до понад 10. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь – по об’єктах ХАМАС. Палестинські ЗМІ написали, що загинули 20 людей, але перевірити цю інформацію неможливо.

Нетаньяху сказав, що не вірить у швидке залагодженняОднак і запевнив, що Ізраїль не хоче ескалації.

Тут детальніше Палестина обстріляла Ізраїль ракетами – той стріляв у відповідь, є загиблі