Обстріляли працююче підприємство, – Труханов показав наслідки ракетних ударів по Одесі

Протягом 9 травня російські окупанти кілька разів обстрілювали Одесу. Загалом по місту ворог випустив аж 7 ракет.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, росіяни поцілили у підприємство, де тривав робочий процес.

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Труханов зазначив, що це підприємство не має нічого спільного з військовою інфраструктурою. Там не було жодних складів зі зброєю чи боєприпасами.

Внаслідок завданого удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення середньої тяжкості. Ось так "рускій мір" привітав Місто-герой Одесу з 9 травня, випустивши по ньому 7 ракет,

– сказав мер Одеси.

Наслідки обстрілів в Одесі / Фото з телеграму Одеської міської ради

Як минуло 9 травня в Одесі та області

Російські окупанти 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вороги влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури. Відомо про поранених та загиблу людину. Ворог так вишукував стратегічні об'єкти, що застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечні об'єкти", серед яких:

торговий центр;

склад готової продукції широкого споживання.

Командування "Південь" пояснило, що Росія продовжує здійснювати психологічний тиск та істеричні атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Додамо, що 9 травня у День Європи Одесу відвідав глава Європейської ради Шарль Мішель. Так він хотів продемонструвати підтримку України.

Попри візит Шарля Мішеля, вороги продовжували атакувати Одещину. Через це в області та місті щонайменше 14 разів протягом доби оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з них Шарлю Мішелю та Денису Шмигалю довелось ховатись в укритті.

Окупанти застосували "Кинджал"

Орієнтовно о 21 годині 9 травня міська влада Одеси розповіла, що окупанти з літака стратегічної авіації Ту-22 випустили по Одещині 3 ракети "Кинджал". Внаслідок цієї атаки влучили в об'єкти туристичної інфраструктури та зруйнували 5 будівель. Пожежу ліквідували, двох поранених людей доправили до лікарні.

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