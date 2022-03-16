Обстріляні Київ і Харків, ворог прикривається цивільними: відеодайджест 20 дня війни
16 березня 2022 , 03:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ оприлюднили відеодайджест 20 дня війни, яку Росія почала проти України. Протягом дня ЗСУ успішно нищили ворога та Україні вдалось евакуювати частину людей.
Відповідну відеозбірку основних новин оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Там також мовиться про дії ворога, яких продовжує завдавати ударів по мирних безбройних людях.
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ЗСУ опублікували відеодайджест 20 дня війни
Коротко. Війна. День 20. Відеодайджест,
– коротко зауважили в ЗСУ.
На опублікованих кадрах помітно:
- обстріляні вночі районів Києва;
- обстріли житлових районів Харкова під час евакуації людей;
- як ворог прикривається мирним населення, розміщуючи свої танки поміж житловими будинками людей;
- як люди виходять на проукраїнські мітинги;
- евакуацію мирних людей;
- ЗСУ знищують ворогів та їхню техніку.
Підбірка 20-го дня війни: дивіться відео