Обстріляні, але вільні: фото з деокупованих Циркунів на Харківщині

Завдяки успішному наступу 92-ї механізованої бригади та інших українських підрозділів вдалося звільнити село Циркуни, що на Харківщині.

Після тривалого життя у російській окупації мешканці зустрічали українських бійців зі сльозами на очах.

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За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. "Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.

Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян,

– наголосив Синєгубов.

Він додав, що зараз у селі працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.

"Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із поверненням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Тільки-но нам дозволять військові – ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру", – додав глава Харківської ОВА.

ЗСУ у звільнених від окупантів Циркунах / Фото Олега Синєгубова, Володимира Тимошка

Голова обласної поліції Володимир Тимошко зазначив, що окупанти вщент зруйнували будівлю середньої школи, яка вистояла в часи Другої світової війни.

Руський світ прийшов, визволення приніс. Від чого визволення? Від світу, від добра, від знань і від життя,

– констатував Тимошко.

Тим часом журналіст Юрій Бутусов розповів, що село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів.

"3 24 лютого Циркуни були окуповані російськими військами. Але усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС Росії, Росгвардії, та мобілізовані 115-го полку здались у полон", – підсумував він.



Звільнені від окупантів Циркуни / Фото Юрія Бутусова

Додамо, що 9 травня ЗСУ повідомили про звільнення ще чотирьох населених пунктів на харківському напрямку. Мовиться про:

Верхній Салтів;

Змулівка;

Байрак;

Рубіжне.

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