Обстрілюють лише великі міста: спростовуємо один із найпопулярніших фейків окупанта

Після того, як відео та фото з вибухами в українських містах почали поширюватися представниками усього цивілізованого світу, пропагандистські медіа Росії вирішили змінити риторику, мовляв, обстріли поза Донбасом й дійсно є, проте це вимушена міра в великих населених пунктах.

Насправді за цією тезою ховається ще один потужний фейк ворога, оскільки обстріли фіксують усюди: від українських мегаполісів до невеличких сіл. Причому окупанти не нехтують вбивствами цивільного населення.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Редакція 24 каналу спільно з агенцією POstmen та ЦПК, наводять аргументи, які допоможуть вам пояснити росіянам, що насправді відбувається в нашій країні.

Фейк: На території України обстрілюють лише великі міста

Факт: російські військові обстрілюють все, що попадається під руку

Як раніше зазначив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, – головна ціль спецоперації Росії – зайти в Київ і знищити керівництво України. Й на шляху до столиці ворог не зупинявся ні перед чим.

Російська армія з Градів обстріляла приміські до Чернігова села / Фото Новинач

Оскільки шлях російських військ пролягає через невеликі міста та села, скрізь ведуться бої – і в центральних містах, і в не густонаселених передмістях.

Будинок в Ірпені на Київщині – Відео "Суспільне"

Ба більше, розуміючи, що взяти великі міста не виходить, російська армія починає "зганяти злість" на тому, що попадеться під руку. Про це свідчать численні фото та відео наляканих українців.

Кадри із села Калинівка

Зазначимо, що раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зазначив, що росіяни не зможуть довго брехати. Вони вже настільки забрехалися, що в нові історії вірять тільки пришиблені російською пропагандою люди. Тому нам як ніколи раніше важливо доносити їм те, що відбувається насправді.



Техніка окупанта в містечку Буча NEWS.GRP

Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням

До тла випалене місто Бородянка / Фото Реальний Київ

Зруйнована Волноваха після навали російської орди – Відео Инсайдер Украина



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