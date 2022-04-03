Обстрілюють всю область, – Гайдай про намір окупантів захопите Рубіжне

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні та заявив про намір росіян щодо захоплення нових населених пунктів.

Гайдай додав, що ворог нарощує інтенсивність обстрілів на Луганщині. За його словами, ворог може кинути на цей напрям всі свої сили.

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Гайдай про ситуацію у регіоні

Очільник Луганської ОВА зараз окупанти роблять усе, аби захопити місто Рубіжне, але все безрезультатно. За його словами, захисники України міцно тримають оборону.

Гайдай додав, що окупанти обстрілюють усі області й немає жодного населеного пункту, який вони б оминули. Глава Луганської ОВА підкреслив, що найгірші обстріли у:

Рубіжному,

Лисичанську,

Сєвєродонецьку,

Попасній.

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