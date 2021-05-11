ОБСЄ підрахувала кількість глядачів на "параді" в окупованому Донецьку

У "військовому параді" 9 травня в окупованому Донецьку взяли участь приблизно тисяча членів незаконних збройних формувань. Водночас на заході бойовиків були присутні 5 тисяч глядачів.

За проведенням так званого параду до 9 травня в окупованому Донецьку спостерігала команда спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. До "параду" залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.

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Яку техніку зафіксували в окупантів

Окрім того, команда СММ у звіті зафіксувала техніку з "параду". Виявили реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", а також:

5 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба";

3 буксирувані гаубиці 2А65 "Мста-Б";

3 зенітно-ракетні комплекси 9К35 "Стріла-10";

3 протитанкові ракетні комплекси 9K113 "Конкурс"

За інформацією "Суспільного", 9 травня центр міста перекривали, а також проводили ходу "Безсмертного полку". Також окупаційна влада у Донецьку скасовувала комендантську годину на травневі свята.



9 травня окупанти перекривали центр Донецька / Фото "Суспільного"

У 2020 році в окупованому Донецьку бойовики перенесли "військовий парад" з 9 травня на 24 червня. Тоді у ньому взяли участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців й 110 одиниць техніки.