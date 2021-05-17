ОБСЄ поскаржилася на масштабне скупчення танків бойовиків на Донбасі

Міжнародні спостерігачі оприлюднили новий звіт, в якому розповіли про численні порушення проросійських бойовиків. Окрім регулярного перешкоджання роботи місії СММ ОБСЄ, спостерігачі також заявили про скупчення російських танків на Донбасі.

За даними ОБСЄ, 14 травня патруль виявив 17 танків бойовиків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне. Вони перебували за межами виділених місць зберігання озброєння.

Важливо У Дніпрі вертольотом евакуювали бійця ЗСУ, пораненого на Донбасі

Які порушення окупантів зафіксували в ОБСЄ

У населеному пункті Кальміуське , що неподалік Донецька, 13 травня безпілотники міжнародних спостерігачів зафіксували 2 одиниці БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейну машину та 3 МТ-ЛБ.

, що неподалік Донецька, 13 травня безпілотники міжнародних спостерігачів зафіксували 2 одиниці БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейну машину та 3 МТ-ЛБ. У населених пунктах Петрівське та Надарівка також виявили о 2 одиниці БМП.

Вся військова техніка, яку знайшли міжнародні спостерігачі, належить збройним формуванням Росії та розташована в зоні безпеки.

Крім того, в ОБСЄ поскаржилися на регулярні випадки заборони допуску представників СММ на Донбасі з боку найманців Росії. До прикладу:

на блок-посту поблизу Горлівки, озброєний член збройних формувань Росії не пропустив патруль СММ, пославшись на "нестабільну безпекову ситуацію в цьому районі".

в пункті пропуску Вознесенівка, що 65 кілометрів від Луганська, найманець Росії взагалі наказав команді місії залишити цей район.

Також окупанти постійно глушать сигнал безпілотників ОБСЄ.

Виконуючи заплановані польоти вздовж лінії розмежування, за звітний період БПЛА СММ різних радіусів дії зазнавали перешкод більше ніж 10 разів,

– поскаржилися в ОБСЄ.

Бойовики роблять це для того, аби приховати свою техніку на окупованих територіях.