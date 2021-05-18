ОБСЄ тимчасово не використовуватиме дрони на Донбасі, бо їх глушать з українського тилу

Безпілотник ОБСЄ 17 травня зазнав глушіння з українського тилу. Через це спеціальна моніторингова місія вирішила тимчасово не використовувати дрони.

Деталі інциденту з безпілотником ОБСЄ

СММ ОБСЄ запевняє, що попереджала про політ дрона заздалегідь. О 12:00, одразу при злеті з бази у Степанівці, БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу обох модулів GPS.

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Глушіння безперервно тривало під час всього польоту. О 12:55 поблизу Бахмутського місія запустила режим аварійного керування дроном і скерувала його назад до бази у Степанівці.

О 13:45 через ризик втратити просторовий контроль над БПЛА ОБСЄ здійснила аварійну посадку дрона у полі. Це відбулося у полі орієнтовно за 200 метрів на північний схід від призначеного місця приземлення у Степанівці.

Дрон зазнав пошкоджень

У результаті удару під час приземлення хвостовий кіль і хвостовий відсік фюзеляжу літального апарата зазнали ушкодження.

Польоти БПЛА дальнього радіуса дії призупинили до завершення технічної оцінки будь-яких інших пошкоджень літального апарата.

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Безпілотники глушать з березня

Місія зазначила, що БПЛА дальнього радіуса дії зазнають підвищеного рівня впливу перешкод сигналу обох приймачів GPS поблизу бази у Степанівці ще з 21 березня 2021 року.

СММ укотре звернула увагу на те, що рішенням Постійної ради ОБСЄ передбачене забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.