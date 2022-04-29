ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні

В ОБСЄ оголосили про закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні. Про це заявили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

Відповідне рішення ухвалили після відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року. Тоді не визначилися з тим, чи продовжувати мандат Місії.

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Позиція Росії не залишила іншого вибору

Це не просте рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Росії не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття Місії,

– сказав Збігнєв Рау.

Він підкреслив, що робота Місії відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях. Також, з його слів, вона сприяла припиненню вогню та роботі з пом'якшення наслідків конфлікту для цивільного населення. Водночас керівництво уже міркує над альтернативами майбутньої ролі ОБСЄ в Україні.

Хельга Марія Шмід додала, що ОБСЄ протягом восьми років відігравала важливу роль. Вона надавала неоціненні й об'єктивні факти на місцях. Також Місія сприяла діалогу та дозволяла проводити ремонт інфраструктури. Останнє надзвичайно важливе, адже від цього залежать мільйони людей.

Я дуже пишаюся членами нашої місії, які невпинно працювали над виконанням своїх найважливіших завдань, у добрі та погані часи,

– додала вона.

В ОБСЄ підкреслили, що Місію закривають. Водночас постараються зробити все можливе для того, щоб її члени по всій території України залишалися в безпеці.

Останні новини про діяльність ОБСЄ в Україні

31 березня Росія наклала вето на роботу СММ ОБСЄ в Україні. "За" проголосували 56 країн, а от країна-агресорка – "Проти".

23 квітня стало відомо, що російські військові взяли у полон співробітників моніторингової місії на сході України. Про це повідомила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун.

Пізніше в ОБСЄ відреагували на захоплених у полон співробітників. В Організації наголосили, що роблять усе можливе, щоб звільнити їх.

А от посол США при ОБСЄ спростував брехню Росії. У країні-агресорці наголосили, що затримані співробітники були "шпигунами".

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