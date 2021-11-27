В ОБСЄ заявили, що окупанти на Донбасі блокують їхню роботу

В ОБСЄ 27 листопада повідомили, що упродовж тижня роботу представників організації блокували окупанти. Зокрема, мовиться про обмеження свободи пересування.

Про системні порушення з боку окупантів заявили чинна очільниця ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід. Вони наголосили, що СММ ОБСЄ має мати безпечний та надійний доступ на всій території України.

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Необмежений та безумовний доступ в усі райони необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про ситуацію в галузі безпеки, а також для виконання інших передбачених мандатом завдань,

– мовиться у повідомленні.

Політикині зауважили, що мандат місії наказує повідомляти про будь-які обмеження її у свободі пересування або інші перешкоди для виконання її роботи.

В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації

За даними ОБСЄ, ситуація на Донбасі ускладнилася. Наразі кількість обстрілів на Донбасі є більшою, аніж до початку дії перемир'я. Відповідну інформацію повідомив після засідання ТКГ представник голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунен.

Він наголосив, що ситуація має тупиковий вигляд. Вона серйозно перешкоджає діяльності спеціальної моніторингової місії та ускладнює життя цивільного населення.