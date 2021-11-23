ОБСЄ знайшла у житловій зоні Луганська танк окупантів

У житловому районі Луганська виявили бойову машину проросійських бойовиків. Її знайшли спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ.

На це звернули увагу на сторінці ООС у фейсбуці. Там наголосили, що російські найманці продовжують порушувати Мінські домовленості на окупованому Донбасі.

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Де знайшли бойову машину

Спостерігачі ОБСЄ виявили військову техніку окупантів в Луганську – у зоні дій так званого "2 армійського корпусу" збройних формувань Росії. Мовиться про танк Т-64.

Перешкоджання роботі ОБСЄ

У пресслужбі ООС зауважили, що на перший погляд може здатися, мовляв, кількість порушень з боку окупантів є незначною. Втім, пояснити це тим, що бойовики перешкоджають роботі представників СММ ОБСЄ. Спостерігачі моніторингової місії скаржаться, зокрема, на те, що їм не дають можливості вільно пересуватися на блокпостах. Така ситуація була, наприклад, біля Мінерального, у Вознесенівці й на залізничній станції "Червона Могила".

Крім цього, окупанти глушать сигнал безпілотників ОБСЄ. Роблять це за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

В ООС наголосили, що порушення з боку бойовиків свідчать про агресивні наміри Кремля. При цьому, ЗСУ продовжують неухильно дотримуються як Мінських домовленостей, так і зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

Уривок з допису на фейсбук-сторінці ООС:

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Росії на тимчасово непідконтрольній уряду України території Луганської та Донецької областей. Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 1 одиниці військової техніки збройних формувань Росії, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей. А саме: в зоні дій так званого "2 армійського корпусу" збройних формувань Росії, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така нібито незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Росії.