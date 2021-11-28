Обтяжений діалог: Мельник нагадав Німеччині про компенсацію за втрачені культурні цінності

Андрій Мельник нагадав Німеччині, що Україна має право на компенсацію з боку Німеччини. Зокрема за втрачені культурні цінності в роки Другої світової війни.

А також за безкорисливо переданий 20 років тому безцінний архів Йоганна Баха. Про це посол України в Німеччині написав у листі голові Фундації "Берлінська співоча академія" Георгу графу цу Кастель-Кастель.

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Мельник нагадав Німеччині про компенсацію

У цьому ж листі український посол відмовився від участі у святковому концерті з нагоди 20-річчя передачі архіву Баха та пояснив своє рішення.

Андрій Мельник пояснив, що декілька останніх років неодноразово звертався як до відповідних культурних закладів, так і до відомства канцлера та Федерального міністерства закордонних справ з пропозиціями запустити важливі українсько-німецькі ініціативи у контексті передачі архіву Баха. Мовилось про:

можливість започаткування щорічного двостороннього музичного фестивалю Баха;

або ж про багатомільйонну програму фінансування класичної музики в Україні.

На жаль, ми наштовхнулися на глуху стіну нерозуміння,

– заявив дипломат.

Додав, що влада Німеччини ігнорує також офіційні пропозиції українського уряду. Наприклад, щодо створення "Компенсаційного фонду воєнних втрат" для закупівлі найбільш постраждалим музеям цінних артоб'єктів світового рівня.

Україна за час окупації втратила 46 мільйонів архівних матеріалів

Андрій Мельник пригадав, що Україна за період окупації збройними силами нацистської Німеччини була спустошена. Окрім смертей людей, постраждала культурна спадщина. Зокрема зникли:

0,5 мільйона цінних музейних експонатів;

46 мільйонів архівних матеріалів;

50 мільйонів книг.

На Україну припадає в цілому 73% від загальних втрат культурних цінностей СРСР,

– зазначив Мельник.

Дипломат пояснив, що двосторонній діалог залишатиметься обтяженим до того часу, поки Берлін:

надалі відмовлятиме Києву в серйозній дискусії про історичну відповідальність Німеччини перед Україною, особливо у сфері репарацій втраченої культурної спадщини;

нехтуватиме законними інтересами і правами України.

"Німецькому уряду було наголошено, що українська сторона очікує кроків з боку Німеччини: як з точки зору компенсації за величезні втрати культурної спадщини України під час нацистської окупації, так і з точки зору політичної підтримки моєї Батьківщини на шляху до членства в ЄС", – пояснив Мельник.

Що відомо про передачу архіву Йоганна Баха