З Обухова евакуювали пів сотні дітей у супроводі вчителів і мам
13 березня 2022 , 14:46Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Поліція повідомила, що з Обухова евакуювали майже пів сотні дітей. Їх супроводжували матері та вчителі.
Над евакуацією працювали поліцейські, органи місцевого самоврядування та рятувальники. Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі.
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Правоохоронці Київщини забезпечили виїзд дітей з Обухівщини у безпечні місця. З території громади поліція, органи місцевого самоврядування та рятувальники евакуювали майже 50 дітей в супроводі вчителів та матерів,
– мовиться у повідомленні.