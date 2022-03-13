З Обухова евакуювали пів сотні дітей у супроводі вчителів і мам

13 березня 2022 , 14:46
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Джерело:

Нацполіція

Поліція повідомила, що з Обухова евакуювали майже пів сотні дітей. Їх супроводжували матері та вчителі.

Над евакуацією працювали поліцейські, органи місцевого самоврядування та рятувальники. Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі.

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Правоохоронці Київщини забезпечили виїзд дітей з Обухівщини у безпечні місця. З території громади поліція, органи місцевого самоврядування та рятувальники евакуювали майже 50 дітей в супроводі вчителів та матерів,
– мовиться у повідомленні.

Зауважте! У європейських країнах створили єдиний європейський ресурс для біженців із дітьми. Мовиться про  Missing Children Europe. Цей ресурс допомагає розшукати зниклих дітей як на території України, так і в Європі.

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало