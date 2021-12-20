Обурені новим законом про ЗМІ: у багатьох містах Польщі люди масово вийшли на протести

Багатотисячні мітинги пройшли одразу у кількох містах Польщі 19 грудня. Люди вийшли проти нового закону про телерадіомовлення.

Сейм ухвалив цей спірний документ кількома днями раніше – 17 числа. Його ще має підписати президент Анджей Дуда – та демонстранти закликали главу держави не робити цього.

Нагадаємо, 17 грудня Під Радою сталися сутички між ФОПами та силовиками: відео інциденту

Протести у Польщі: десятки тисяч людей вийшли на вулиці

У Варшаві демонстранти вийшли до президентського палацу. На їхніх плакатах були гасла на кшталт "Вільні ЗМІ, вільні люди, вільна Польща" та "У нас є право на правду".

Протести відбувалися також у Гданську, Щецині, Познані, Кракові та багатьох інших містах.



Поляки вимагають вільних ЗМІ / Фото NurPhoto

На жаль, ані організатори, ані правоохоронці наразі не повідомляли, скільки саме людей було на мітингах. А проте фото свідчать, що мовиться про десятки тисяч.



Зображення свідчать, що протестувальників було дуже багато / Фото з твітера BogdanKlich

Причина протестів

Невдоволення людей викликав ухвалений Сеймом 17 грудня закон (внесений за ініціативою керівної партії "Закон і справедливість") про телерадіомовлення у Польщі.

Він ще не набув чинності, бо потребує підпису президента Анджея Дуди .

. Учасники мітингів просять його накласти на закон вето.

Сам Дуда, зауважимо, раніше теж скептично висловлювався щодо цього документу. І не тільки він – критика прийшла з боку Сполучених Штатів Америки.

Що не так із польським законом про телерадіомовлення

У США кажуть, що документі є положення, які "можуть підірвати свободу думок, послабити свободу ЗМІ та похитнути довіру іноземних інвесторів". Мовиться про те, що за новим законом:

Ліцензії на телерадіомовлення іноземні компанії можуть отримати тільки у випадку, якщо мають представництво на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Ба більше, власник ліцензії не може мати головного офісу за межами цієї зони, і не може мати у власності понад 49% акцій польських медіа.

Польські фахівці вже зауважили, що найбільше постраждає від цього закону концерн якраз зі США. Мовиться про TVN, який належить американському Discovery, і яким керують через зареєстровану у Нідерландах фірму Polish Television Holding BV.

Та штука в тім, що саме медіа цього концерну критикують польську владу.

Натомість влада контролює більшість регіональних ЗМІ та громадське телебачення.

Доречно переглянути це відео: чи справді Польща готується до виходу з Євросоюзу