Обвал 12-поверхівки у Маямі: жертв уже 18, з них 2 – діти

Кількість загиблих при обваленні будинку у Маямі зросла з 11 до 18 людей. Також ще понад 140 осіб вважають зниклими бізвісти.

Таку інформацію оприлюднило видання, посилаючись на мера округу Даніеллу Лавін Каву. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

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Кількість жертв знову зросла

Мер повідомила, що кількість загиблих зросла до 18 людей. Ще 145 людей залишаються зниклими безвісти.

За словами Даніелли Лавін Кави, двоє загиблих – діти. Їм було 4 та 10 років.

У поліції округу Маямі-Дейд опізнали загиблих – це 10-річна Лючія Гуару і 4-річна Емма Гуару. Тіло їхнього батька, 52-річного Маркуса Гуари, витягли з-під завалів в суботу.

Також 30 червня з-під завалів дістали 42-річну жінку, яку потім ідентифікували як матір дітей – Анаель Родрігес.



Люди приходять й ставлять квіти у пам'ять про загиблих під завалами / ТАСС

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