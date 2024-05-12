Історія повторюється: чим Путіну вигідний обвал багатоповерхівки у Бєлгороді

Як і у випадку з "Крокус-сіті", удар по багатоповерхівці в Бєлгороді дивним чином виявився дуже вчасним.

Таке вже було

На внутрішньому полі згадаймо прихід Владіміра Путіна та Другу Чеченську війну.

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Вибух кількох багатоповерхівок, Дагестан і не тільки – дали привід легітимізували війну і навіть зробили з Путіна "воєначальника". Вчасно сказана фраза "мочити в сортирі" затьмарила "рязанський цукор" та пов'язаних працівників ФСБ. Люди повірили, злякалися і водночас запишалися.

Нині ситуація схожа. Йде процес "панування", який повинен супроводжуватися картинкою "воєначальника, що захищає людей". З наступом на Донбасі не все так гладко. Пішли на Харків, але тут є обмеження щодо часу та сил.

Зараз для продовження війни (точніше для тиску) потрібне поповнення особового складу: або вербуванням, або хвилею мобілізації. Для вербування мігрантів підійшов "Крокус" – легітимізував процес і дав зрозуміти, що для частини гастарбайтерів це єдиний вихід.

Для свого населення необхідний страх. Знову згадуємо Другу Чеченську. Проблема лише в тому, що Бєлгородська область – прикордонна, і вона давно була у своєму коконі. Вибух багатоповерхівки – потужний інфопривід. На його тлі Путін заявить щось жорстке і, можливо, поміняє кілька генералів.

Росія далі роздуватиме дискусію про західну зброю

Але Бєлгород біля фронту. Тому протягом місяця – двох цілком можливе повторення. Люди мають злякатися. Тоді можна й у мобілізацію грати. Коли в слові "багатоповерхівка" остання буква буде "и", населення буде готове.

На зовнішньому полі Росія зараз максимально розкручуватиме тему українського удару. Це легітимізація атаки на Харківську область (про що Путін заявляв, говорячи про "зону безпеки" раніше) і спроба вкотре розгорнути дискусії про західну допомогу. Чому так?

Снаряд таких руйнувань не завдасть. Та й далеко.

КАБ – можливо. Росія так робила, але Україна не має такого арсеналу. Сказати, що "своя бомба випадково впала" для росіян у принципі ризиковано.

Незабаром з'явиться теза про ракету ATACAMS чи щось подібне.

Зауважте Відомий основний засіб впливу на росіян і це не санкції Заходу

Останнє дуже важливе. На тлі побоювань партнерів з ЄС, що зброя атакуватиме цілі на території Росії. Кремль розганятиме тему "західна ракета влучила у житловий будинок". А далі політики в країнах Європи повторять тезу на свій лад "якщо ми даємо ракети Україні, то є ймовірність повторення Бєлгорода". Та і щодо решти пакетів допомоги спробують пограти. Зірвати постачання – навряд чи.

Росія має запас мінімум 3 та максимум 5 тижнів. Якщо є можливість відстрочити вирівнювання потенціалів з боєприпасів (прихід пакетів допомоги) хоча б на кілька тижнів (на фоні посилення тиску) – усі засоби хороші.

До такого треба бути готовим.