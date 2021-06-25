Трагічний обвал багатоповерхівки в Маямі: кількість зниклих безвісти зросла

У США неподалік Маямі частково обвалилася багатоповерхівка. Кількість зниклих безвісти через інцидент зросла до 159 осіб.

Водночас кількість загиблих внаслідок руйнування будинку збільшилась до 4 людей. Джозеф Байден вже виділив ресурси для ліквідації наслідків інциденту.

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Як США борються з наслідками

Міністерство нацбезпеки федерального агентства щодо надзвичайних ситуацій повинне надати постраждалим програму для приватних осіб та домогосподарств.

Відомство на власний розсуд надаватиме обладнання й ресурси, які необхідні для пом'якшення наслідків інциденту.



Обвал багатоповерхівки у США / Фото Miami-Dade Fire Rescue

Багатоповерхівку збудували ще у 1981 році. У соцмережах американці розповідають, що будинок звели на так званій кораловій основі, а під час припливу вулиці міста підтоплює вода.

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Обвал будинку у США: коротко