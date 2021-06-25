Трагічний обвал багатоповерхівки в Маямі: кількість зниклих безвісти зросла

25 червня 2021 , 16:11
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Джерело:

ТАСС

У США неподалік Маямі частково обвалилася багатоповерхівка. Кількість зниклих безвісти через інцидент зросла до 159 осіб.

Водночас кількість загиблих внаслідок руйнування будинку збільшилась до 4 людей. Джозеф Байден вже виділив ресурси для ліквідації наслідків інциденту. 

До теми Поблизу Маямі обвалилась багатоповерхівка: на місце направили 80 бригад рятувальників

Як США борються з наслідками

Міністерство нацбезпеки федерального агентства щодо надзвичайних ситуацій повинне надати постраждалим програму для приватних осіб та домогосподарств.

Відомство на власний розсуд надаватиме обладнання й ресурси, які необхідні для пом'якшення наслідків інциденту. 


Обвал багатоповерхівки у США / Фото Miami-Dade Fire Rescue

Довідка. Багатоповерхівку збудували ще у 1981 році. У соцмережах американці розповідають, що будинок звели на так званій кораловій основі, а під час припливу вулиці міста підтоплює вода.

Дізнайтеся більше Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації через руйнівний обвал у Маямі

Обвал будинку у США: коротко

  • У Маямі 24 червня обвалилась частина 12-поверхової будівлі. Загалом у житловому будинку – 130 квартир. У частині, яка обвалилась, було 55 квартир.
  • На місце події скерували 80 бригад рятувальників. Вони шукали під завалами мешканців будинку.
  • Через руйнівний обвал Джозеф Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації. 
Автор: Тетяна Кійовська