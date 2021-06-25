Трагічний обвал багатоповерхівки в Маямі: кількість зниклих безвісти зросла
Джерело:ТАСС
У США неподалік Маямі частково обвалилася багатоповерхівка. Кількість зниклих безвісти через інцидент зросла до 159 осіб.
Водночас кількість загиблих внаслідок руйнування будинку збільшилась до 4 людей. Джозеф Байден вже виділив ресурси для ліквідації наслідків інциденту.
До теми Поблизу Маямі обвалилась багатоповерхівка: на місце направили 80 бригад рятувальників
Як США борються з наслідками
Міністерство нацбезпеки федерального агентства щодо надзвичайних ситуацій повинне надати постраждалим програму для приватних осіб та домогосподарств.
Відомство на власний розсуд надаватиме обладнання й ресурси, які необхідні для пом'якшення наслідків інциденту.
Обвал багатоповерхівки у США / Фото Miami-Dade Fire Rescue
Дізнайтеся більше Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації через руйнівний обвал у Маямі
Обвал будинку у США: коротко
- У Маямі 24 червня обвалилась частина 12-поверхової будівлі. Загалом у житловому будинку – 130 квартир. У частині, яка обвалилась, було 55 квартир.
- На місце події скерували 80 бригад рятувальників. Вони шукали під завалами мешканців будинку.
- Через руйнівний обвал Джозеф Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.