Обвал балкона під американським режисером: у КМДА прокоментували інцидент

У Києві внаслідок обвалу балкона постраждав американський режисер Кріс Волтерс, що приїхав в Україну для документування війни. Комунальники одразу прибрали та огородили територію.

Про це у четвер, 29 травня, повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає 24 Канал. Наразі готуються інструментальні обстеження, аби визначити подальші ремонтні роботи.

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Що відомо про інцидент

За інформацією КМДА, 25 травня в одному з житлових будинків старої забудови Подільського району сталося падіння балкона з 2-го поверху.

Працівники КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва" огородили територію, однак вони не мають доступу до квартирних балконів без згоди власників.

Закликаємо мешканців старих будинків: якщо ви помітили ознаки руйнування балконів – негайно звертайтеся до районної держадміністрації. Це необхідно для обстеження та ухвалення рішень щодо безпечної експлуатації,

– йдеться в повідомленні.

До слова, будинку вже понад 120 років – його звели ще у 1905 році. Унаслідок інциденту постраждав громадянин, утім медичну допомогу чи поліцію він не викликав.