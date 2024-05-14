Чому росіяни підірвали будинок у Бєлгороді: у РНБО розставили крапки над "і"

В Росії офіційно заявили, що обвалення секції багатоповерхівки в Бєлгороді стало наслідком невдалого відбиття ракетної атаки України. Утім це не так.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону пояснив мотив ворога, передає 24 Канал.

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Головна задача ворога – змістити акцент уваги з власних дій, які призведи до обвалу будинку, на Україну. Безпосередньо, щоб росіяни не ставили запитань, і звісно, щоб додатково стимулювати російське населення мобілізовуватись на війну проти Україну,

– заявив Коваленко.

Наслідок наступу на Харківщину

Також в РНБО пояснили, що таким чином ворог намагається виправдати "незручності", які становить операція російських військ у прикордонні Харківської області безпосередньо для жителів Бєлгородщини.

"Росіяни втрачають власні будинки, за якими ховаються їх військові. Вони є законними цілями для ЗСУ. У жителів Бєлгорода можуть виникати питання, чому російська армія їх так підставляє. Але не було б наступу, будинок, імовірно, був би цілим", – наголосив очільник Центру.

За словами Коваленко, таким чином росіянам показують ситуацію з обвалом будинку у світлі "все ми робимо правильно. Не скигліть, терпіть".

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