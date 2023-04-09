Звук нагадував вибух: у центрі Марселя обвалилася 4-поверхова будівля, на місці виникла пожежа

У Марселі, що на півдні Франції, обвалився чотириповерховий будинок. Обвал став причиною часткового руйнування і сусідніх будинків.

За наявними даними, обвал стався у ніч на 9 квітня у Марселі, на вулиці Тіволі, 17 (5-й округ). Відомо, що він став причиною часткового руйнування сусідніх будинків на вулиці Тіволі, 15 та 19. Рятувальники надають допомогу постраждалим.

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На руїнах будинку – пожежа

Місцеві ЗМІ повідомляють, що евакуювати вдалося 11 людей. 9 з них не зазнали поранень, зокрема, двоє дітлахів. Ще у двох відносно легкі поранення, повідомив міський голова Бенуа Паян, котрий був на місці події.



Місце вибуху проілюстрували на карті / Інфографіка Visactu

Пожежники докладають усіх зусиль, щоб надати допомогу тим, хто опинився в небезпеці,

– зазначив Бенуа Паян.

Журналісти зазначили, що будинок обвалився, а на місці працюють відповідні служби. Наразі не встановлено, що стало причиною цього.

Рятувальна операція у Марселі триває: дивіться відео

Сам міський голова зазначав у коментарі, що під завалами 17 будинку продовжує горіти вогонь. Через це рятувальники не можуть відправити собак і продовжити пошук можливих жертв, які могли опинитися у кам'яній пастці.

Звук обвалу нагадував вибух

Мешканець Марселя, котрий проживає неподалік зруйнованого будинку, прокоментував інцидент. Він зауважив, що звук обвалу "був значним". За словами Жиля, "це було схоже на вибух".

Наслідки нічного вибуху у Марселі: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, скільки людей могли загинути внаслідок обвалу. Відповідну інформацію озвучать згодом, а поки рятувально-пошукові роботи тривають.

Зауважимо, що у листопаді 2018 року у Марселі теж був обвал. Тоді дві будівлі у робітничому районі Ноай посипалися. Внаслідок цього загинули 8 людей. Журналісти зауважили, що споруди були у серйозному стані занепаду. Тож це також демонструє проблеми, пов'язані з житловими стандартами міста.