Напередодні урагану: у США вибухівкою знесли вцілілу частину обваленої будівлі в Маямі – відео

Наприкінці червня в Маямі, у штаті Флорида, обвалився 12-поверховий будинок. Частину будівлі, яка вціліла, вирішили знести за допомогою вибухівки.

Це зробили через можливий ураган Ельза. Він може наблизитись до штату, за прогнозами експертів, вже 6 – 7 липня.

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Як зносили будівлю

Для того, аби знести багатоповерхівку, в її уламках просвердлили колони. Після цього всередину них помістили заряди вибухівки, які і допомогли остаточно зруйнувати обвалини.

Наразі рятувальні роботи припинили. Їх відновлять після знесення.

Перед знесенням будівлі, правоохоронці попросили людей, які проживають на найближчих вулицях, не виходити з дому. Також їх закликали не вмикати кондиціонери, аби уникнути попадання пилу у приміщення. За словами пані мера Даніелли Левін Кави, окрім пилу та сміття мешканцям нічого не загрожує.

Деякі люди були проти знесення, адже непокоїлись через домашніх тварин, які нібито зашились в розвалинах. Попри це, мер міста заспокоїла мешканців будинку, повідомивши, що рятувальники тричі перевіряли напівобвалені квартири. "Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", – додала вона.

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Коротко про обвал будинку в Маямі