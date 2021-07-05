Напередодні урагану: у США вибухівкою знесли вцілілу частину обваленої будівлі в Маямі – відео
Джерело:ABC news
Наприкінці червня в Маямі, у штаті Флорида, обвалився 12-поверховий будинок. Частину будівлі, яка вціліла, вирішили знести за допомогою вибухівки.
Це зробили через можливий ураган Ельза. Він може наблизитись до штату, за прогнозами експертів, вже 6 – 7 липня.
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Як зносили будівлю
Для того, аби знести багатоповерхівку, в її уламках просвердлили колони. Після цього всередину них помістили заряди вибухівки, які і допомогли остаточно зруйнувати обвалини.Відзначимо! Наразі рятувальні роботи припинили. Їх відновлять після знесення.
Перед знесенням будівлі, правоохоронці попросили людей, які проживають на найближчих вулицях, не виходити з дому. Також їх закликали не вмикати кондиціонери, аби уникнути попадання пилу у приміщення. За словами пані мера Даніелли Левін Кави, окрім пилу та сміття мешканцям нічого не загрожує.
Деякі люди були проти знесення, адже непокоїлись через домашніх тварин, які нібито зашились в розвалинах. Попри це, мер міста заспокоїла мешканців будинку, повідомивши, що рятувальники тричі перевіряли напівобвалені квартири. "Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", – додала вона.
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Коротко про обвал будинку в Маямі
- Багатоповерхівка обвалилась 23 червня 2021 року. Туди попередньо направили 80 бригад рятувальників.
- В мережі з'явилось відео обвалення будівлі, на якому можна побачити, як будинок падає за лічені секунди.
- На місці обвалення спалахнула пожежа. Це значно ускладнило пошук людей.
- У Флориді оголосили режим надзвичайної ситуації.
- Станом на 5 липня, кількість жертв внаслідок обвалу зросла з 11 до 24 осіб. Серед загиблих є діти.
- Відзначимо, що причину обвалення багатоповерхівки слідчі досі не з'ясували.