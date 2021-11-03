Обвал будинку у Нігерії: кількість загиблих різко зросла
Джерело:Africa News
Жахливий обвал багатоповерхівки у Нігерії забрав життя вже 16 осіб. Водночас дев'ятьох людей знайшли живими. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється.
Скільки людей залишаються заблокованими під завалом – наразі невідомо. За різними даними під завалом перебували від 40 до 100 людей.
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Уряд штату Лагос, де сталася трагедія, заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу елітного будинку.
Що відомо про обвал будинку
2 листопада, у престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення:
- розкішних квартир,
- таунхаусів,
- пентхаусів.
Припускають, що причиною обвалу могло стати недотримання правил безпечного будівництва і використання матеріалів, що не відповідають стандартам.Зверніть увагу! Обвали будинків в Лагосі – не рідкість. Останніми роками їх сталося кілька. Так, у 2014 році впав 6-поверховий будинок, внаслідок чого загинули 116 людей. У 2019 році 10 людей стали жертвами обвалу школи.