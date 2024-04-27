Обвал фронту та тотальна виснаженість ЗСУ: Черник відповів, чи це реальність чи путінський вкид

У Західних медіа повідомляють, що з українського боку обвалився фронт і ЗСУ тотально виснажені. З одного боку у ворога є тактичні успіхи на фронті, з іншого - це може бути кремлівський вкид.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів, що можна програти битви, але важливо виграти війну. Разом із тим Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Рамштайну, підкресливши важливість надання допомоги Україні.

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Виснаженість ЗСУ – вкид від Кремля

Черник зазначив, що треба аналізувати, чому повідомлення про виснаженість ЗСУ в Західних медіа почали з'являтись саме зараз, бо до того їх не було. Росіяни навчились робити вкиди на Заході. Зараз на тлі того, що Україна отримає зброю, з якою, як мінімум стабілізує фронт, для окупантів це дуже важливо.

Така інформація з'являється рівно тоді, коли ми отримали фантастичний успіх щодо отримання зброї. Людина зі здоровим ґлуздом поставить собі питання, чому саме так і чому в цю хвилину? Я маю відповідь. Ворог навчився вкидати інформацію навіть на дуже поважних медійних майданчиках,

– зауважив військовий експерт.

Тактичні успіхи росіян

За словами полковника запасу ЗСУ, ніякого обвалу фронту з боку ЗСУ немає. Обвал фронту – це прорив ворога на ділянці шириною 20 кілометрів і глибиною 30 кілометрів. У росіян є незначні тактичні успіхи, через те, що вони посилили тиск, адже розуміють, що за кілька тижнів ЗСУ отримають зброю і зможуть стабілізувати фронт.

"У їхній класичній наступальній тактиці нічого не змінилось. Піхотні вали, й, на жаль, по артилерії вони нас переважають. Ми можемо виставляти артилерійські вали в межах до 5000 снарядів на добу, то вони збергіають потенціал від 15 000 до 20 000 пострілів і дошкульні згадувані нами КАБ", – наголосив Черник.

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