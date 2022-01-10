Обвал каньйону в Бразилії: кількість жертв зросла, водолази ще шукають тіла
Джерело:CNN Brasil
Поліція Бразилії повідомила, що у трагедії в штаті Мінас-Жерайс кількість жертв вже більша. Там, нагадаємо, скеля впала на туристів.
На катери з людьми обвалилася частина стінки каньйону. Через це загинули щонайменше 10 людей.
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Бразильські правоохоронці повідомили, що досі встановлюють особи загиблих туристів, на яких у переддень, 8 січня, впала скеля у каньйоні на озері Фурнаш. Спершу було відомо про 5 загиблих, та тепер мовиться про 10 жертв.
Озеро Фурнаш, де сталася трагедія / Фото АР
Увесь день водолази шукали у воді тіла ймовірних інших жертв, і, як каже місцева влада, ще продовжуватимуть це робити – бо невідомо, скільки людей були на човнах.
- Від падіння частини стіни каньйону постраждали 3 прогулянкові катери з туристами.
- Та основний удар припав на один із них – Jesus ("Ісус"). Усі 10 загиблих були на його борту.
Щодо постраждалих – відомо, що 23 людини перебувають у лікарнях із різними за важкістю травмами.
У Бразилії через падіння скелі загинули 10 людей / Фото АР
Також цього дня:
- У Словаччині рятувальники знайшли у Татрах тіла 3 туристів із Польщі. Вони збиралися підкорити гору Герлах.
- На Сінайському півострові в Єгипті у ДТП за участі двох пасажирських автобусів загинули щонайменше 16 людей.
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