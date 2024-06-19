Падіння моста на Жилянській: коли його стан перевіряли востаннє і чи можливий подальший обвал

Після обвалу мосту на Жилянській рух трамваїв зупинено. Також перекритий рух для автівок в обидва боки, оскільки міст обвалився на проїжджу частину. Наразі на місці працюють фахівці.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що за 2 – 3 години рух повинні відкрити. Про це з місця події повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Чи може обвалитися решта мосту

Руслан Кандибор розповів, що востаннє цей міст на Жилянській обстежували у 2020 році та його аварійність не передбачалась.

За його словами, наразі не можна сказати наперед, чи можливий обвал решти мосту.

Наразі рятувальники проводять аварійні роботи. Фахівці ДСНС розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також робітники розчищають дорогу від зруйнованих конструкцій.

На місці працюють 17 чоловіків особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також залучені 8 рятувальників КАРС.

У КМДА повідомили , що наразі замість трамваїв організоване автобусне сполучення за наступною схемою руху: вулиця Старовокзальна – площа Галицька – проспект Берестейський – вулиця Борщагівська до Кільцевої дороги.

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Якою може бути причина обвалу мосту

Причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома, її ще належить встановити. Профілактичні ремонтні роботи на мосту, за словами Кандибора журналістам "Київ 24", були заплановані на 2024 рік.