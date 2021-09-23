Обвал цін і висока конкуренція: ризики українських виробників залізної руди

Сьогодні українські виробники залізної руди значно ризикують втратити частину китайського ринку.

За словами ЗМІ, до теперішнього моменту високі ціни нівелювали довге транспортне плече. Але тепер, коли вартість руди скотилася нижче 100 дол. / тонну, питома вага логістики в кінцевій ціні значно виросла.

Тому вже четвертий квартал стане для виробників руди запаморочливим спуском з небес на грішну землю,

– підкреслило видання.

Зростання цін на залізну руду прогнозовано закінчиться їх різким падінням, що призведе до загострення конкуренції в даному сегменті. Адже сьогодні близько 70% продажів ЗРС у світі припадає на компанії з так званої "великої трійки", пояснив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Варто зазначити, що попри колосальні обсяги видобутку, в них найнижча собівартість – у 2–3 рази нижче, ніж на українських ГЗК. Основною причиною є те, що вони відразу видобувають руду, де вміст заліза доходить до 60%. Натомість в Україні цей показник набагато нижчий, тому значні кошти доводиться витрачати на збагачення.