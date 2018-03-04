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Обвал даху на заводі у Кривому Розі: рятувальники знайшли тіло загиблого робітника

13:39, 4 березня 561 Читать новость на русском

У Кривому Розі сталося руйнування металевого даху непрацюючого відділення конвертерного цеху заводу "АрселорМітталл Кривий Ріг". З під завалів рятувальники дістали тіло загиблого робітника.

Нагадаємо, ввечері суботи, 3 березня, стало відомо, що під натиском снігу обвалився дах площею 2400 квадратних метрів на заводі. На місці рятувальниками було з’ясовано, що під завалами знаходився працівник, віком орієнтовно 25 років.

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Дістати тіло загиблого робітника вдалося лише у неділю, 4 березня, повідомили у ДСНС.

Варто додати, що до пошуків було залучено 54 чоловік та 10 одиниць техніки.

Теги: Жертви Новини України ДСНС Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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