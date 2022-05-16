Обвинуваченого в убивстві 5-річного Кирила Тлявова просять відпустити на фронт

Убивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині в травні 2019 року сколихнуло всю Україну. Обвинувачують у злочині поліцейських, які на момент убивства були ще й п'яними.

У справі 11 та 12 травня відбулись перші з моменту нападу Росії на Україну слухання по відеозв'язку. Їх проводить Переяславський міськрайонний суд на Київщині.

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Експоліцейського просять звільнити на фронт

Суд вирішив продовжити обвинуваченим запобіжні заходи. Засідання, яке мало відбутись у березні переносили, а запобіжні заходи до травня продовжували автоматично.

Прокурор Сергій Самчук розповів, що фігуранти справи Володимир Петровець та Дмитро Кривошей залишаться під заставою.

Ще один обвинувачений, експоліцейський Іван Приходько й надалі залишиться в СІЗО. При цьому його захист просить про звільнення для того, щоб він міг поїхати на фронт. Про це адвокат клопоче перед обласною та Генеральною прокуратурою. При цьому прокурор Сергій Скамчук заявив, що такого колопотання не надходило.

За словами адвоката Віктора Чевгуза, обвинувачення Приходька по 616 статті підлягає тому, щоб його звільнили з-під варти.

Якщо таке рішення буде, то впродовж 24 годин Приходько повинен прийти до військкомату і його відправляють кудись у Збройні Сили України. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження,

– пояснив адвокат Чевгуз.

Як він запевняє, обвинуваченого це не звільнить від кримінальної відповідальності за злочин. Лише можуть випустити з-під варти, щоб Приходько пішов на фронт.

Що кажуть родичі вбитого Тлявова

Бабуся вбитого хлопчика вважає, що такий розвиток подій може затягнути справу. ТОму вона проти того, щоб Приходька забирали на війну з СІЗО.

Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Верховна Рада проголосувала ж за зміни, тепер він теж підпадає. Я не розумію, як можна випускати, вироку суду немає,

– каже жінка.

Адвокат же аргументує такі дії тим, що стаття обвинувачення у вбивстві з необережності передбачає для Приходька 5 років позбавлення волі. Той під вартою провів уже три. Мовляв, більше половини теміну відбув, а провину досі не довели. Чевгуз не розуміє, навіщо тримати.

Під час крайнього засідання призначили ще повторну експертизу, яка має встановити точні обставини смерті 5-річного хлопчика. Наступного разу суд має засідати 15 червня.

Коротко про вбивство

Горе сталось 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому. Двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках.

За 80 метрів від розваг компанії гралися діти. О 15:36 один з них, Кирило Тлявов, отримав кулю в голову. Дитину одразу відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

Хірург виявив у голові Кирила кулю, йому зробили операцію, але хлопчик помер. Правоохоронці встановили причетних. Обвинуваченими є Володимир Петровець та Дмитро Кривошей та експоліцейський Іван Приходько.

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